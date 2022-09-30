На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР знайшли склад у місті Ізюмі Харківській області. Окупанти зберігали в ньому боєприпаси та пропагандистські матеріали для підготовки псевдореферендумів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

"Склад був облаштований на території Ізюмського лісгоспу, де під час окупації базувалася 1 танкова дивізія російської армії. Всю макулатуру завезли з території РФ. Серед іншого, окупанти розповсюджували листівки на окупованих територіях за допомогою авіації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни під час втечі залишили на складі чималий арсенал боєприпасів, серед яких бойові заряди для систем реактивного залпового вогню.

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ДБР передало знайдені боєкомплекти підрозділам Збройних Сил України.