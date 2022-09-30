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На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР. ФОТОрепортаж

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Працівники ДБР знайшли склад у місті Ізюмі Харківській області. Окупанти зберігали в ньому боєприпаси та пропагандистські матеріали для підготовки псевдореферендумів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР 01

"Склад був облаштований на території Ізюмського лісгоспу, де під час окупації базувалася 1 танкова дивізія російської армії. Всю макулатуру завезли з території РФ. Серед іншого, окупанти розповсюджували листівки на окупованих територіях за допомогою авіації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни під час втечі залишили на складі чималий арсенал боєприпасів, серед яких бойові заряди для систем реактивного залпового вогню.

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На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР 02
На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР 03
На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР 04
На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР 05
На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР 06

ДБР передало знайдені боєкомплекти підрозділам Збройних Сил України.

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Топ коментарі

  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Лиман на 90% окружен
  • Мобильный крематорий
    Как же противно выглядят кучи колорадок. Будто колорадские жуки в ведре. Фу блэт. Инстинктивно хочется их отравой побрызгать.
  • A San
    Які ж вони ,блеать убогі!!!
    Недолюди, тупорилі , убогі і жірстокі.
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