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В Одесі затримано адміністраторів мережі проросійських каналів, - Нацполіція. ФОТО

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В проросійських каналах розміщували результати обстрілів дронів-камікадзе та створювали контент, який дискредитує військовослужбовців ЗСУ, виправдовує збройну агресію РФ та її дії на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції України в Одеській області

"За місцями їх проживання правоохоронці провели невідкладні обшуки та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, формений одяг окупаційної армії та речі з ворожою і забороненою символікою. Під час огляду техніки були встановлені особи, які за певну винагороду надавали візуальне підтвердження наслідків ворожих ударів", - інформують у поліції.

В Одесі затримано адміністраторів мережі проросійських каналів, - Нацполіція 01
В Одесі затримано адміністраторів мережі проросійських каналів, - Нацполіція 02
В Одесі затримано адміністраторів мережі проросійських каналів, - Нацполіція 03

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    І де вони взялися в Одесі? Одесити, як реальні патріоти вибрали мером бандерівця, який ненавидить росію-ворога, ні разу не був на росії і нічого немає з ними спільного і тут тобі на.
  • Anders Steiberg
    Не, их надо использовать там, где они принесут больше пользы - на разминировании полей,.
  • Микола Мазуренко
    А що з трухановим, який своїм сраним памятником Каті дискредитує свободу і волю українців? Коли вже і до нього черга дійде?
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