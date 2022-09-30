Колона російських окупантів намагається вирватись з оточення поблизу Лимана, - Бутусов. ФОТО

Рашисти намагаються прорватися до настання темряви, оскільки побоюються, що у темряві ЗСУ вийдуть за Торське та рух не буде можливим.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російська колона з бойових машин та краденого цивільного транспорту зараз у селі Зарічне, готується прорватися до Торського та вийти з оточення. Ця вулиця - єдиний шлях, на якому росіяни будуть накопичуватись, щоб втекти. Шлях прострілюється українцями. Фото зроблено 30 хвилин тому з українського безпілотника. Ворога добре бачать.

Російські війська зараз сформували колони у Лимані і вони одна за одною починають рух, будуть намагатися дуже швидко прорватись ще до темряви. Росіяни побоюються, що у темряві наша піхота вийде за Торське і будь-який рух буде взагалі неможливий. Поспішають. Значне скупчення військ РФ в Лимані намагається вирватись з оточення", - розповів журналіст.

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