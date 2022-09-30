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У деокупованому Вовчанську затримали зрадника, який допомагав рашистам захопити і окупувати місто, - СБУ. ФОТО

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За даними слідства, 45-річний чоловік, відомий у кримінальних колах на прізвисько "Чиж", від початку російського вторгнення перейшов на бік ворога та допомагав росіянам вести підривну діяльність проти України.

Як інформує Цензр.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

У деокупованому Вовчанську затримали зрадника, який допомагав рашистам захопити і окупувати місто, - СБУ 01

"У березні зрадник організував незаконний збір підписів за відставку чинного Вовчанського міського голови та планував самовільно обійняти цю посаду. Він "злив" росіянам прізвища та адреси співробітників правоохоронних органів України, що мешкають у місті. Також він забезпечував окупантів паливом, продуктами харчування, будівельними матеріалами тощо.

До того ж "Чиж" разом із представниками російської окупаційної влади особисто здійснив незаконне підняття державного прапора РФ у центрі міста", - йдеться у повідомленні.

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У деокупованому Вовчанську затримали зрадника, який допомагав рашистам захопити і окупувати місто, - СБУ 02

Зазначається, що ще у травні слідчі СБУ зібрали достатньо доказів для оголошення ворожому поплічнику підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тоді ж його було оголошено у розшук.

Після звільнення Вовчанська співробітники СБУ встановили місцезнаходження зрадника та затримали його. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує 15-річний строк позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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Топ коментарі

  • дератизатор
    ************... - знов живе...
  • Яр Холодний
    У Вовчанську що - безліса зона?! Гілляки зручної не знайшлося?
  • Yury Vovk
    Мабуть, не він: на Єрмакова не схожий...
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