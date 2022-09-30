Росіяни обстріляли деокупований Вовчанськ на Харківщині. Є загиблі. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли з артилерії деокупований Вовчанськ. Поліція Харківщини зафіксувала черговий військовий злочин РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від поліції Харківської області.

29 вересня близько 18:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл деокупованого міста Вовчанськ. Є загиблі і поранені.

"Снаряди влучили в квартиру багатоповерхівки у центрі міста. Також пошкоджений приватний будинок. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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