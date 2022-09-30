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Мешканець Кривого Рогу поштою слав до Києва перероблені пістолети. ФОТО

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Правоохоронці викрили канал постачання вогнепальної зброї до Києва. Мешканець Кривого Рогу переробляв сигнальні пістолети на вогнепальні та поштою переправляв їх до столиці.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронцями задокументовано 3 епізоди збуту переробленої вогнепальної зброї, які зловмисник надсилав до Києва, через поштові відділення, а грошові кошти за зброю отримував на власну банківську карту", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали "на гарячому" під час чергового збуту зброї.

Під час обшуків у нього вилучили зброю, велику кількість патронів, комплектуючі та обладнання для переробки зброї, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та банківські картки.

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Мешканця Кривого Рогу звинуватили у незаконному виготовленні зброї. Йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

Мешканець Кривого Рогу поштою слав до Києва перероблені пістолети 01

Топ коментарі

  • Борис Дородный b39ee959
    Опять про тоже в сотый раз. Пока не примем закон об оружии и короткостволе и с правом ношения, подобное будет только наростать. Право на личную безопасность--- право конституционное! Не спать хуторяне! Не спать!
  • pc igrock d59d7606
    ця держава не в змозі захистити своїх громадян і ще не дозволяє самому захищатися.
  • Stanislav Bryzhyk
    Отож.
    Про шо я й кажу, поки гандони розказують про то шо закон про зброю "неначасі" і "нам нужна разработать культуру владєнія агнєстрєлом", бандоси вже озброїлися давно. Виключно чесні нормальні люди не мають можливості себе захищати.
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