Мешканець Кривого Рогу поштою слав до Києва перероблені пістолети. ФОТО
9 01721
Правоохоронці викрили канал постачання вогнепальної зброї до Києва. Мешканець Кривого Рогу переробляв сигнальні пістолети на вогнепальні та поштою переправляв їх до столиці.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"Правоохоронцями задокументовано 3 епізоди збуту переробленої вогнепальної зброї, які зловмисник надсилав до Києва, через поштові відділення, а грошові кошти за зброю отримував на власну банківську карту", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка затримали "на гарячому" під час чергового збуту зброї.
Під час обшуків у нього вилучили зброю, велику кількість патронів, комплектуючі та обладнання для переробки зброї, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та банківські картки.
Мешканця Кривого Рогу звинуватили у незаконному виготовленні зброї. Йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами.