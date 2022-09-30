Колишній командир корвета "Луцьк" Макеєв воює проти України. Йому оголошено про підозру в держзраді, - ДБР. ФОТО

ДБР повідомили про підозру у держзраді колишньому командиру протичовнового корвета "Луцьк" Сергію Макеєву, який у 2014 році після окупації Криму перейшов на бік росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Капітан ІІІ рангу після захоплення збройними формуваннями РФ його частини в Севастополі добровільно присягнув на вірність агресору. На сьогодні він командує російським протичовновим кораблем "Суздалець", який бере участь у російській збройній агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

Колишньому військовому заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.





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