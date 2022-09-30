Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Вигідна пропозиція

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кожного мобілізованого чоловіка у російській Туві влада видає по живому барану

Про ситуацію на фронті...

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ загнали в "котел" главные силы 20-й общевойсковой армии ВС РФ в районе Лиман-Ямполь

"Голуба устриця" по-російськи

Інструкція для російського солдата

Беззаперечні докази

"Мирного рішення не буде..."

Ситуація змінилася

Наочно про "могилізацію" в рф

Проводи на передову

Повернення

Все...

...таке життя

Все за планом...

Газопостачання по-путінськи

Десь на російсько-грузинському кордоні

"Ядерний" клоун

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