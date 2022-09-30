Новини Фото • Фотошопи політиків

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

22 77218
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Вигідна пропозиція

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кожного мобілізованого чоловіка у російській Туві влада видає по живому барану

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Про ситуацію на фронті...

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ загнали в "котел" главные силы 20-й общевойсковой армии ВС РФ в районе Лиман-Ямполь

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

"Голуба устриця" по-російськи

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Інструкція для російського солдата

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Беззаперечні докази

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

"Мирного рішення не буде..."

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Ситуація змінилася

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Наочно про "могилізацію" в рф

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Проводи на передову

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Повернення

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Все...

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

...таке життя

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Все за планом...

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Газопостачання по-путінськи

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

Десь на російсько-грузинському кордоні

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 16

"Ядерний" клоун

Більше фотошопів дивіться тут

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    . .
  • Post-AV
    Порошенко на фоне газодукта и "теперь я начальника" - это шедевры)))))
  • Андрей Мокряк
    Так ведь не за барана, а за красавицу-комсомолку .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини