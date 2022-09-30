Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Вигідна пропозиція
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Про ситуацію на фронті...
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"Голуба устриця" по-російськи
Інструкція для російського солдата
Беззаперечні докази
"Мирного рішення не буде..."
Ситуація змінилася
Наочно про "могилізацію" в рф
Проводи на передову
Повернення
Все...
...таке життя
Все за планом...
Газопостачання по-путінськи
Десь на російсько-грузинському кордоні
"Ядерний" клоун
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