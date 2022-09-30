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Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України. ФОТОрепортаж

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Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони.

Члени РНБО розглянули питання про чергові спроби анексії території України та ескалацію збройної агресії з боку Російської Федерації. Було заслухано інформацію голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, т. в. о. голови СБУ Василя Малюка та начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Учасники засідання обговорили шляхи протидії спробам країни-агресора анексувати українські території, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОП.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич і постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева поінформували учасників засідання про так зване голосування, яке проводила Росія на тимчасово окупованих територіях України. Наголошувалося, що під час фейкових референдумів відбувалися численні порушення та маніпуляції зі списками виборців.

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Крім того, РНБО розглянула питання щодо забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору. Учасники засідання заслухали доповіді міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви.

Було обговорено заходи, яких необхідно вжити з метою забезпечення колективної безпеки євроатлантичного простору та України. Зокрема, це зміцнення та розширення міжнародної коаліції на підтримку України, збільшення військово-технічної допомоги нашій державі, посилення санкційного тиску на Росію, впровадження пропозицій щодо гарантування безпеки на міжнародній арені, активізація стратегії ядерного стримування Росії з боку країн євроатлантичного простору, а також протидія гібридним загрозам, які спричиняє країна-агресор.

Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України 01
Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України 02
Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України 03
Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України 04
Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України 05
Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України 06
Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України 07
Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України 08
Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України 09
Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України 10
Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України 11
Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України 12
Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України 13
Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України 14

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Evgeny N
    Одне добре: за 3 роки царювання найвеличнішого, його все ж дочавили на рішення про вступ до НАТО, як він не пручався.
    Може саме тому сюди таємно приїздив їній генерал? Може саме про це буде пресконференція Столтенберга? Може саме тому країни ЄС та НАТО рекомендують своїм громадянам якомога швидше покинути московію?

    Молимося за наших воїнів (особливо біля Лиману) та тримаємо кулаки за НАТО
  • Ole Lahti
    Колись не стане на фото Єрмака-хряка? На його лобі написано все...
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