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Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Кількість людей, які загинули в результаті обстрілу російськими окупантами цивільної колони у Запорізькій області, зросла до 30, 88 людей отримали поранення

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція 01

"30 загиблих і 88 поранених унаслідок чергового воєнного злочину Росії у Запоріжжі. Серед померлих двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення отримала також 3-річна дівчинка", - написав очільник Нацполіції у фейсбуці.

Клименко зазначив, що внаслідок обстрілу загинув 36-річний співробітник місцевого управління стратегічних розслідувань Нацполіції. Ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них – у тяжкому стані. "Хлопці були на службі, забезпечували правопорядок", - наголосив Клименко.

Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція 02
Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція 03

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Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція 04

За його словами, на місці трагедії продовжують роботу близько 80 фахівців, а слідчі та криміналісти поліції "допомагають колегам із СБУ збирати докази".

Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція 05

"Поки що відомо, що росіяни били по людях модернізованими ракетами С-300. Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший. Відповідно, велика зона і сила ураження людей... Російські військові знали, що тут завжди чимало людей. Особливо вранці. І навмисно вдарили саме сюди", - наголосив голова Нацполіції.

Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція 06

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Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція 07

Він додав, що це було "цілеспрямоване масове вбивство", вчинене окупантами.

Нагадаємо, 30 вересня російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. 

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
  • Лилия Стацкая
    ось він -"руцкій мір"На мацковіїї сатана править бал, і як завжди приносить криваву жертву на своє "свято".
    Мої співчування родинам загиблих, швидкого одуження пораненим.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Господи, який жах, щоб ця нечисть кипіла не в смолі, а в крові людей, яких убила. Царство небесне убитим, пораненим швидкого одужання і здоров'я.
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