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Війська РФ ударили по двох районах Дніпропетровщини, по Нікополю "прилетіло" понад 30 російських снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

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Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини - Нікопольському та Синельниківському.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч під звуки ворожих обстрілів. Росіяни ударили по двох районах - Нікопольському та Синельниківському. Нікопольський накрили "Градами" та важкою артилерією п’ять разів.

Найбільше дісталося Нікополю. Туди прилетіли понад 30 російських снарядів. Людей не зачепило. У місті понівечені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Понад 1 000 сімей лишилися без світла. Енергетики уже лагодять лінії.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах теж минулося без постраждалих.

У Великомихайлівській громаді Синельниківського району люди цілі. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч без атак і на цю хвилину спокійно.

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Війська РФ ударили по двох районах Дніпропетровщини, по Нікополю прилетіло понад 30 російських снарядів, - Резніченко 01

Війська РФ ударили по двох районах Дніпропетровщини, по Нікополю прилетіло понад 30 російських снарядів, - Резніченко 02

Війська РФ ударили по двох районах Дніпропетровщини, по Нікополю прилетіло понад 30 російських снарядів, - Резніченко 03

Війська РФ ударили по двох районах Дніпропетровщини, по Нікополю прилетіло понад 30 російських снарядів, - Резніченко 04

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