Унаслідок сьогоднішніх ударів по Миколаєву постраждало п’ять осіб, зокрема мама з тримісячною дитиною, - Сєнкевич. ФОТОрепортаж

Сьогодні повідомлялося про обстріл житлового будинку в Миколаєві, пізніше стало відомо про пошкодження будинків ще в одному районі міста.

Про це повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Ще кілька житлових будинків зазнали пошкоджень в іншому районі міста. В них понівечені стіни, вибиті вікна та зруйнований дах. Також там від влучання ракети зайнявся гараж. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.



Поранень зазнали мама з тримісячною дитиною. Їх одразу після обстрілів госпіталізували", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що загалом внаслідок сьогоднішніх ударів по місту постраждало п’ять осіб.

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