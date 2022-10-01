Унаслідок сьогоднішніх ударів по Миколаєву постраждало п’ять осіб, зокрема мама з тримісячною дитиною, - Сєнкевич. ФОТОрепортаж
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Сьогодні повідомлялося про обстріл житлового будинку в Миколаєві, пізніше стало відомо про пошкодження будинків ще в одному районі міста.
Про це повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Ще кілька житлових будинків зазнали пошкоджень в іншому районі міста. В них понівечені стіни, вибиті вікна та зруйнований дах. Також там від влучання ракети зайнявся гараж. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
Поранень зазнали мама з тримісячною дитиною. Їх одразу після обстрілів госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом внаслідок сьогоднішніх ударів по місту постраждало п’ять осіб.