На Одещині затримали агента ФСБ під псевдонімом "Професор", який зливав розвідінформацію ворогу. ФОТОрепортаж

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Одеси за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.









"За даними слідства, чоловік після 24 лютого 2022 року був завербований представниками ФСБ РФ. Від російських кураторів отримав псевдонім "Професор". Він збирав інформацію щодо місць розташування блокпостів, кількості і озброєння українських захисників, сил протиповітряної оборони, командних пунктів, правоохоронних органів та спецслужб, промислових об’єктів військового призначення на території області, а також інформацію щодо місць ураження ракетними ударами. Чоловік розвідував способи укріплення штаба ОК "Південь", Одеської обласної військової адміністрації, СБУ та ГУНП в області.

Розвідінформацію у вигляді текстових повідомлень та координат із фото та відеосупроводом він передавав майже щодня та одержував грошову винагороду на картковий рахунок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до співпраці з ворожою спецслужбою чоловік залучив свого знайомого з Івано-Франківська, "який також був прихильником ідеї об’єднання РФ, РБ та України в єдине державне утворення під головуванням РФ". Також обвинувачений вербував жителів Одещини для подальшої співпраці з країною-агресором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У деокупованому Вовчанську затримали зрадника, який допомагав рашистам захопити і окупувати місто, - СБУ. ФОТО

Обвинуваченого затримали під час виконання чергового завдання ворога біля Одеської обласної військової адміністрації. В ході обшуку вилучено мобільний телефон, який використовувався для передачі інформації та був придбаний за кошти спецслужби РФ.