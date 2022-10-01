Новини Фото • Війна

На Одещині затримали агента ФСБ під псевдонімом "Професор", який зливав розвідінформацію ворогу. ФОТОрепортаж

9 66343
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Одеси за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

На Одещині затримали агента ФСБ під псевдонімом Професор, який зливав розвідінформацію ворогу 01


"За даними слідства, чоловік після 24 лютого 2022 року був завербований представниками ФСБ РФ. Від російських кураторів отримав псевдонім "Професор". Він збирав інформацію щодо місць розташування блокпостів, кількості і озброєння українських захисників, сил протиповітряної оборони, командних пунктів, правоохоронних органів та спецслужб, промислових об’єктів військового призначення на території області, а також інформацію щодо місць ураження ракетними ударами. Чоловік розвідував способи укріплення штаба ОК "Південь", Одеської обласної військової адміністрації, СБУ та ГУНП в області.

На Одещині затримали агента ФСБ під псевдонімом Професор, який зливав розвідінформацію ворогу 02

Розвідінформацію у вигляді текстових повідомлень та координат із фото та відеосупроводом він передавав майже щодня та одержував грошову винагороду на картковий рахунок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до співпраці з ворожою спецслужбою чоловік залучив свого знайомого з Івано-Франківська, "який також був прихильником ідеї об’єднання РФ, РБ та України в єдине державне утворення під головуванням РФ". Також обвинувачений вербував жителів Одещини для подальшої співпраці з країною-агресором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У деокупованому Вовчанську затримали зрадника, який допомагав рашистам захопити і окупувати місто, - СБУ. ФОТО

На Одещині затримали агента ФСБ під псевдонімом Професор, який зливав розвідінформацію ворогу 03

Обвинуваченого затримали під час виконання чергового завдання ворога біля Одеської обласної військової адміністрації. В ході обшуку вилучено мобільний телефон, який використовувався для передачі інформації та був придбаний за кошти спецслужби РФ.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Коли нарешті ми вже почуємо щось на кшталт - зважаючи на воєнний стан працюючий на ворога громадянин України був затриманий та розстріляний. Слава Україні!- ???
  • Лариса Щепак
    Якийсь наркоман сушений...
  • Олег Кущ e096799b
    Может "ПроФФесор"? Так мы такого знаем.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини