На Закарпатті адвоката підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. ФОТО

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру адвокату за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон за грошову винагороду (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, підозрювана, перебуваючи у змові з іншими особами, розробила механізм переправлення осіб через держкордон. За 8 тис. дол. США жінка домовилась із клієнтом про виготовлення для нього посвідчення водія і внесення його даних до системи "Шлях". Чоловік мав виїхати за межі України під виглядом водія підприємства, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, напередодні адвокат одержала частину грошових коштів - 5 тис. дол. США. Залишок суми військовозобов’язаний надав спільнику жінки – водію, з яким безпосередньо перетинав кордон.



Їх затримали на пункті пропуску. Водієві також повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб за межі України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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