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На Закарпатті адвоката підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. ФОТО

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Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру адвокату за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон за грошову винагороду (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, підозрювана, перебуваючи у змові з іншими особами, розробила механізм переправлення осіб через держкордон. За 8 тис. дол. США жінка домовилась із клієнтом про виготовлення для нього посвідчення водія і внесення його даних до системи "Шлях". Чоловік мав виїхати за межі України під виглядом водія підприємства, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, напередодні адвокат одержала частину грошових коштів - 5 тис. дол. США. Залишок суми військовозобов’язаний надав спільнику жінки – водію, з яким безпосередньо перетинав кордон.

Їх затримали на пункті пропуску. Водієві також повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб за межі України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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На Закарпатті адвоката підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон 01

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Топ коментарі

  • Andrew Kotozhekov 6bf6b0a3
    А кому ж, как не адвокатам?

    То такие крысы, шо везде пролезут.
  • Володимир Магура
    Нещодавно підвозив хлопчину-солдата, який приїхав на 10 днів до мами з передової. Я запитав його:" А тобе не коробить, що ти, 21-річний хлопець, захищаєш мене, своє місто, свою країну, а твої однолітки ховаються по темних кутах і закордоном, щоби відкосити від служби?" " Та ні,-відповів мій пасажир,- я би більше боявся, якби вони знаходилися зі мною в одному окопі". Ось такі, вони, наші Герої. А нам, виборцям, потрібно брати за яйця своїх депутатів для приняття поправок в закони про Державну службу, Вищу освіту і.т.д. з тим, що на державній службі ( поліція, СБУ, держ.управління, школи, університети і т.д.) можуть працювати виключно особи, що пройшли дійсну військову службу. На державну форму навчання, висування в депутати любого рівня-тільки після військової служби.
  • Игорь Игорев bb07bd2d
    Вот как должен человек любить свою роботу,и жить с мыслю ,скорей бы утро и на работу.Это касается тех *********, которые не смотря ни на что продадут свою родину, честь , вместе с матерью, какая рубка бабла проходит через таможню в это время,мы и накуй не нужны ,война не война, кацапы буряты, о чем вы , вот моя родина, моя жизнь, таможня....
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