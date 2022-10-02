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Оператор РЛС Олена залишалася на позиції, навіть коли поряд вибухали "Калібри". ФОТО

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Завдання операторів РЛС полягає у своєчасному виявленні ворога і передачі інформації про повітряну обстановку на командні пункти у режимі реального часу. У ту страшну для всієї України ніч (вторгнення РФ) Олена несла бойове чергування.

Про це повідомляє АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

Уявіть собі, що ваш ранок починається не з кави чи обіймів коханої людини, а з бойового чергування о третій годині ночі. Замість теплого ранкового душу – у вас готовність №1. Ви – оператор радіолокаційної станції, по вашому підрозділу прилітає шість "Калібрів" чи "Іскандерів", на вашому напрямку – атака 15-18 російських літаків.

Неабияку мужність треба мати, аби, попри небезпеку, залишитися на позиції під час ракетних обстрілів і продовжувати виявляти ворожі повітряні цілі, адже на кону невинні життя.

Такі події довелося пережити Олені, котра в ту страшну для всієї України ніч несла бойове чергування.

Оператор РЛС Олена залишалася на позиції, навіть коли поряд вибухали Калібри 01

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– О третій ночі я заступила на бойове чергування, була темна ніч, навіть зорі не сяяли. О четвертій ворог розпочав ракетний обстріл Броварів. Поки всі спускалися в укриття, ми, оператори РЛС, продовжували сидіти за моніторами і виконували свою роботу під ракетним обстрілом. "Гаряче" стало тоді, коли було пряме влучання у висотомір, який стояв на сусідньому пагорбі від мене. Ударна хвиля була надзвичайно потужною. Мою РЛСку так "колихнуло" – ледь не скинуло з пагорба. На мить здалося, що все, мені – кінець…

Олена розповідає, що завдання операторів РЛС полягає у своєчасному виявленні ворога і передачі інформації про повітряну обстановку на командні пункти у режимі реального часу.

– Радіотехнічні війська завжди пильно стежать за повітряним простором. Ми із побратимами бачимо москальські винищувачі далеко за межами України. Супроводжуємо, як тільки злетять з аеродромів. Їх ідентифікуємо по траєкторії. У нас на моніторах вони відображаються у вигляді міток, що рухаються на екрані. Коли від цієї мітки від’єднується ще одна і рухається у напрямку своєї цілі – це і є запуск ворожої ракети! Далі передаємо інформацію авіації і ЗРВ. Коли мітка ракети зникає – розуміємо, що наші хлопці її знищили.

Оператор РЛС Олена залишалася на позиції, навіть коли поряд вибухали Калібри 02

Жінка впевнена, що зовсім скоро українська армія вижене болотян остаточно. Адже навіть під час найбільших обстрілів наші воїни мужньо продовжували працювати на своїх позиціях з єдиною метою: знищити якомога більше орків та захистити мирних українців. Саме такий настрій мотивує рухатися далі й працювати, прямісінько до Перемоги!

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Слава нашим дівчатам- воїнам!!!
  • Ольга Княжицкая
    З Днем ТРО наших захисніків!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Українські жінки-найкращі у світі...
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