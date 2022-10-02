Удар по Запоріжжю: рашисти поцілили чотирма ракетами С300, зруйновано промислову інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Ворог поцілив в Запоріжжя та передмістя чотирма ракетами С300.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, ворог поцілив в обласний центр та передмістя чотирма ракетами С300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру. Постраждалих немає", - зазначив Старух.

"Окупант зазнає втрат на фронті, єдине чим може відповісти - нищити цивільні об’єкти. Ворог приречений. Дотримуємось правил безпеки та віримо в ЗСУ!" - додав він.











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