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Удар по Запоріжжю: рашисти поцілили чотирма ракетами С300, зруйновано промислову інфраструктуру. ФОТОрепортаж

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Ворог поцілив в Запоріжжя та передмістя чотирма ракетами С300.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, ворог поцілив в обласний центр та передмістя чотирма ракетами С300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру. Постраждалих немає", - зазначив Старух.

"Окупант зазнає втрат на фронті, єдине чим може відповісти - нищити цивільні об’єкти. Ворог приречений. Дотримуємось правил безпеки та віримо в ЗСУ!" - додав він.

Удар по Запоріжжю: рашисти поцілили чотирма ракетами С300, зруйновано промислову інфраструктуру 01
Удар по Запоріжжю: рашисти поцілили чотирма ракетами С300, зруйновано промислову інфраструктуру 02
Удар по Запоріжжю: рашисти поцілили чотирма ракетами С300, зруйновано промислову інфраструктуру 03
Удар по Запоріжжю: рашисти поцілили чотирма ракетами С300, зруйновано промислову інфраструктуру 04
Удар по Запоріжжю: рашисти поцілили чотирма ракетами С300, зруйновано промислову інфраструктуру 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Запоріжжя та околиці, - Старух

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Топ коментарі

  • Огусто
    Запоріжжя добавилось до трійки більш обстрілюваних міст України. Або змінило місце Харкова.
    До зариги дістали орки з тими ракетами. Вже режим сну виробився: 01:15 - прокидання і очікування (уже на "мопеди"), далі сну вже немає. О 4:15 потужні обстріли міста; лежиш і молишся, куди прилетить. Як правило вісім ****** з проміжком в 70 секунд. Після останньої очікування про всяк випадок, пів години. 4:30 - другий сон.
    Локація - Миколаїв.
  • Огусто
    От так. Поки не було потреби в моїх руках і дружина без роботи, то їздили до родичів в Умань. Там тихо, мирно. Не без тревог, звісно. Але там ніяк не вдома. Потім дружині роботу тут запропонували, ми на Славу Богу і поїхали. А там і мої руки знадобились вже з відновлення деяких важливих руйнацій. А тут кожного дня є що робити.
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