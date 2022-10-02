Понад 300 км доріг розміновано й розчищено у визволених районах Харківщини. ФОТОрепортаж

У визволених районах Харківської області розчистили понад 300 кілометрів доріг.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Із середини вересня на Харківщині вдалося розчистити 312 км доріг державного значення та комунальних вулиць Ізюма та Балаклії.

Як наголошують у Міністерстві, обов'язковою умовою повернення нормального життя до звільнених від російських окупантів територій є розмінування та генеральне прибирання. Тому одразу за піротехніками ДСНС до робіт стають дорожники, передовсім провадячи роботи на тих маршрутах, які ведуть до міст та селищ регіону.

"Щоб якнайшвидше була змога доїхати волонтерам, медикам, комунальним службам, та довезти гуманітарні вантажі до людей, які місяцями перебували під окупацією", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що дорожники прибирають дороги від бруду, сміття, знищеної цивільної й військової техніки, розбирають блокпости окупантів, ремонтують дорожнє покриття, що було зруйноване внаслідок вибухів чи детонацій ворожих мін. І найголовніше – будують об'їзну дорогу та тимчасові переправи поруч зі зруйнованими мостами. В області зокрема вже функціонує 5 таких переправ.

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