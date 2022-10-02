Новини Фото • Війна

Авто зв’язківців "Укртелекому" підірвалося на міні в Охтирському районі, загинув водій, - Сумська ОВА. ФОТОрепортаж

4 3397
На міні російських окупантів у Сумській області підірвався автомобіль зв’язківців АТ "Укртелеком".

Про це у Telegram повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"2 жовтня о 8:45 в Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців АТ "Укртелеком". Він з'їхав на узбіччя дороги біля телевежі. У автомобілі було 4 людей, троє в лікарні. Один, який був водієм, загинув на місці від отриманих травм", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють правоохоронці, обставини події з'ясовуються.

Живицький наголосив, що Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині.

Також читайте: Війська РФ обстріляли дві громади на Сумщині, всього 16 "прильотів", - ОВА

Авто зв’язківців Укртелекому підірвалося на міні в Охтирському районі, загинув водій, - Сумська ОВА 01
Авто зв’язківців Укртелекому підірвалося на міні в Охтирському районі, загинув водій, - Сумська ОВА 02
Авто зв’язківців Укртелекому підірвалося на міні в Охтирському районі, загинув водій, - Сумська ОВА 03

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини