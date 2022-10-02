Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. ФОТО

Тепер Польщу та Білорусь відділяє 187-кілометровий паркан.

Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин, інформує Цензор.НЕТ.

Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

"Польща завершила будівництво захисного бар'єра на кордоні з Білоруссю. Нелегальний в'їзд до Польщі наразі неможливий. Сьогодні польський кордон є найкраще захищеним у Європі", - написав Жарин.







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