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Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. ФОТО

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Тепер Польщу та Білорусь відділяє 187-кілометровий паркан.

Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин, інформує Цензор.НЕТ

Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

"Польща завершила будівництво захисного бар'єра на кордоні з Білоруссю. Нелегальний в'їзд до Польщі наразі неможливий. Сьогодні польський кордон є найкраще захищеним у Європі", - написав Жарин.

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Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю 02
Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю 03

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Новым забором обнесли скотный двор "Белоруссия", населённый тупыми и покорными скотами.
  • Valter Valter
    Сейчас лукашисты будут просовывать головы между прутьями, делать подкопы и визжать что Польша хочет на них напасть
  • Oresta Bartka
    Не є таємницею, що за дискредитацію Яценюка Онищенко заплатив журналістам 30 млн доларів.
    Але піпл схавав.
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