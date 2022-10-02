Службовий пес поліції знайшов неушкоджений російський БПЛА, - МВС України. ФОТО
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Знайдена техніка працюватиме на ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС України.
"Нацгвардійці збили російський безпілотник 30 вересня поблизу Гоптівки зі стрілецької зброї, розповів журналістам нацгвардієць з позивним Єгер. Окупанти втратили контроль над апаратом, і він впав на парашуті. За пів години апарат розшукав службовий собака Зевс", - йдеться в повідомленні.
Майже неушкоджений апарат передадуть для потреб Збройних сил України.