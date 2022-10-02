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Четверо цивільних загинули через підрив автівки на міні на Чернігівщині, - Чаус. ФОТО

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Авто з 4 цивільними мешканцями області натрапило на міну у лісі поблизу Шестовиці. Усі загинули.

Про це повідомив у телеграм-каналі Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів.
На місці події наразі працюють правоохоронці та піротехніки ДСНС. Вкотре наголошую: в області проведене експрес розмінування (поля, допомогосподарства, узбіччя біля магістралей), суцільне ж - займе роки. Бережіть себе та своїх рідних!", - зазначив він.

Четверо цивільних загинули через підрив автівки на міні на Чернігівщині, - Чаус 01

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Топ коментарі

  • Ned Stark
    То може краще просто утриматися від поїздок лісами там полями? Минулого разу підірвалася машина, коли люди вирішили зрізати дорогу через поле... Навіщо спішити на той світ?
  • Владислав Носковский
    Бо нема чого на узбіччя з'їзджати, а тим паче заїзджати до лісу. Як би це жорстоко не звучало- вони самі винні.
  • Перехватчик
    Гриби дорого коштували цим людям
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