Наслідки удару по Миколаєву: пошкоджено житлові будинки, є жертви. ФОТО

За добу війська РФ пошкодили 54 об’єкти цивільної інфраструктури на Миколаївщині - поліція документує кожен факт терору проти мирного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, сьогодні вночі Миколаїв вкотре зазнав ворожих обстрілів з боку окупаційних військ. Наразі відомо про пошкодження житлових будинків. Є вбиті та поранені серед цивільних. Детальна інформація про руйнації та постраждалих уточнюється.

"Також вночі під ворожим вогнем перебували Шевченківська, Березнегуватська та Широківська громади. На місцях подій працюють правоохоронці та інші профільні служби. Після вчорашніх завданих ударів по Миколаєву та Шевченківській і Березнегуватській громадах, поліцейські задокументували пошкодження 22 приватних та 19 багатоквартирних житлових будинків, чотирьох магазинів, приміщення кафе, державних підприємств, приватного підприємства, офісного та гаражних приміщень, автомобілів. Загинула 23-річна мешканка Миколаєва та постраждали троє громадян, серед яких трьохмісячна дитина. У Шевченківській громаді від ракетних ударів загинули двоє місцевих жителів - чоловік та жінка", - йдеться у повідомленні.

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За усіма фактами злочинних дій з боку окупаційних військ слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".