Зеленський вручив нагороди воїнам тероборони. ФОТОрепортаж

У День територіальної оборони України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Сил територіальної оборони ЗСУ та вручив їм державні нагороди.

Глава держави наголосив, що Сили ТрО у війні за незалежність нашої країни демонструють всенародний характер українського спротиву, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Весь народ захищає державу від повномасштабної агресії Російської Федерації: і ті, хто вирішив присвятити життя служінню державі зі зброєю в руках, і ті, хто у своєму житті до 24 лютого здобув різні професії, займався різними справами, але тим не менше взяв у руки зброю і разом зі всіма родами військ Збройних Сил України виганяє загарбників з нашої землі", – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що воїни територіальної оборони захищають Україну всюди, де їй загрожує ворог.

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"Харківщину звільняють, зокрема, військові підрозділи тероборони з Поділля та Київщини. За Донеччину, Луганщину, Херсонщину пліч-о-пліч з усіма, з місцевими, воюють дніпропетровці, кияни, закарпатці та вінничани. Нашу рідну Миколаївщину, Запорізьку область обороняють, зокрема, львів’яни та франківці", – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що вся Україна сьогодні об’єднана у боротьбі з агресором, тому ми обов’язково здобудемо перемогу.

"Ми зможемо вибороти нашу незалежність для усіх поколінь нашого народу. І щоб гарантувати її, щоб гарантувати безпеку нашим людям, ми забезпечимо системну розбудову Сил територіальної оборони. Коли народ озброєний, коли наші люди вміють оборонятися – це найкращий фундамент нашої національної безпеки", – наголосив Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїв, які загинули у боях за незалежність України.

Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям Сил територіальної оборони.

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У церемонії також взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра.

Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ вручив Главі держави пам’ятну табличку з нагоди Дня територіальної оборони.







































