На Харківщині знайшли 5 тіл людей, які намагалися евакуюватись, - поліція. ФОТОрепортаж

У селі Василенкове на деокупованій частині Харківщини виявили 5 тіл загиблих, які ще у травні намагалися евакуюватися з Куп’янська до Харкова.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергій Болвінов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Загиблі при самостійній евакуації. Слідчі встановлюють деталі події.

Другого жовтня до поліції поступила заява, що в полі в селі Василенкове знайдені загиблі люди.

Слідчі поліції на місці виявили п’ять тіл загиблих та ідентифікували їх.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині зібрали показання людей, які врятувалися від розстрілу російською ДРГ евакуаційної колони, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Відомо, що ці 5 людей - жителі Купянську, які намагались самостійно евакуюватись до Харкова на автомобілі ще шостого травня, але по дорозі натрапили на рашистську мину. Серед них - 41-річний Ярослав, 18-річний Іван, 19-річний Микита, 20-річний Олексій та 50-річна Людмила.

Співчуваю родичам та близьким загиблих. Слідчі роблять усе необхідне для встановлення винних", - розповів він.



