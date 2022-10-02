Викрито зв’язківця "ЛНР" та мешканця Харківщини, який його переховував, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі Нацполіції викрили зв’язківця "лнр" та мешканця Харківщини, який його переховував.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Він зазначив: "Під час відпрацювання на деокупованих територіях до поліції надійшла інформація, що житель селища Чкалівське надав своє житло та одяг для переховування так званому "військовослужбовцю лнр".

"Лнрівець" затриманий, відносно двох відкрито справу.

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Пасечник Сергій, 1968 року народження, "зв’язківець" бандитського формування "лнр" - підозра за ч.2 ст. 260 - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Також встановлений 60-річний Богданов Сергій, мешканець с. Чкалівське, якому загрожує кримінальна відповідальність за ст.111-1 ч.4 - карається або штрафом або позбавленням волі або забороною займати певною діяльністю.

Усім нагадую, що переховування військовослужбовців рф або бандитів з ОРДЛО - це кримінально каране діяння. Колабораційна діяльність. Це не кажучи про весь той тероризм, який вони накоїли на нашій землі".

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