У Лимані знайшли уламки російського бомбардувальника Су-34, про збиття якого не повідомляли. ФОТОрепортаж
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У звільненому Лимані Донецької області знайшли уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34.
Про розповів Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34, RF-81852 знайдені в Лимані. Раніше вони не потрапляли в мережу, тому це +1 до підтверджених втрат росіян та стовідсотковий мінус приблизно 36 мільйонів доларів США з бюджету рф", - йдеться у повідомленні.