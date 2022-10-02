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У Лимані знайшли уламки російського бомбардувальника Су-34, про збиття якого не повідомляли. ФОТОрепортаж

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У звільненому Лимані Донецької області знайшли уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Про розповів Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34, RF-81852 знайдені в Лимані. Раніше вони не потрапляли в мережу, тому це +1 до підтверджених втрат росіян та стовідсотковий мінус приблизно 36 мільйонів доларів США з бюджету рф", - йдеться у повідомленні.

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У Лимані знайшли уламки російського бомбардувальника Су-34, про збиття якого не повідомляли 01
У Лимані знайшли уламки російського бомбардувальника Су-34, про збиття якого не повідомляли 02
У Лимані знайшли уламки російського бомбардувальника Су-34, про збиття якого не повідомляли 03
У Лимані знайшли уламки російського бомбардувальника Су-34, про збиття якого не повідомляли 04

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    как? как это неучтенный ? ааа??? )))
  • Maksim Perepelitca
    Не пройшло і доби .! У кацапів знову халепа .. Два майора-******** пишуть -

    Два майора

    Херсонская область. Бериславское направление

    Золотую Балку противник занял не более суток назад.

    Сейчас наши части сражаются вблизи н.п. Дудчаны с передовыми отрядами противника.

    25 км ( це - в глибині кац оборони ) .
  • Богдан Сварга
    Сподіваюсь це Красноярцев.
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