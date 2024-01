У Туреччині спустили на воду новий український корвет "Іван Мазепа". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала дружина українського президента Олена Зеленська, яка перебуває у туреччині.

Вона зазначила: "Сьогодні у Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні й водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" (це ім’я обрав для нього Президент України ще у 2021 році, коли розпочиналось будівництво), буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України.

У таких випадках до суден звертаються як до людей – із повагою та настановою.

Отже, корвете "Гетьман Іван Мазепа",

бажаю тобі з честю нести український прапор. Попутного вітру, спокійного моря й лише перемог!

Завжди пам’ятай свою турецьку батьківщину і неси славу Україні!"

