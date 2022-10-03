Доба на Донеччині: рашисти обстріляли 11 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Ворожі снаряди забрали життя та травмували цивільних мешканців, зруйнували оселі. Серед постраждалих - дитина в селі Пречистівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Нацполіції.



"Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Слов’янськ, Вугледар, Красногорівка, селах Карлівка, Калинівка, Парасковіївка, Пречистівка, Тоненьке. Армія РФ атакувала мирне населення з авіації, ракетних систем, артилерії", - йдеться у повідомленні.

Знищено та пошкоджено 13 цивільних об‘єктів – 8 житлових будинків, храм, промислові виробництва, тваринницьке підприємство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни вбили одного та поранили 8 мирних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.







Читайте: ЗСУ офіційно підтвердили визволення села Торське на Донеччині











Також читайте: Визволення Лиману - це великий успіх, але не поворотний момент, - глава Міноборони Німеччини Ламбрехт



