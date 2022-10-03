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На Львівщині судитимуть організаторів злочинної групи, яка переправляла військовозобов’язаних за кордон за 6 тисяч доларів. ФОТОрепортаж

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо організаторів та учасників злочинної групи, які незаконно переправляли через кордон чоловіків призовного віку. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

На Львівщині судитимуть організаторів злочинної групи, яка переправляла військовозобов’язаних за кордон за 6 тисяч доларів 01

"Створили та очолили групу громадянин України та державний інспектор одного з відділів митного оформлення. Зловмисники залучили до своєї діяльності ще двох інспекторів прикордонної служби та одного мешканця Жовкви.

Цивільні члени групи шукали охочих незаконно виїхати за кордон і отримували 6 тисяч доларів США з особи. Потім чоловіків спеціальним транспортом довозили до кордону із Польщею, де інші учасники схеми з-поміж посадовців митниці та прикордонників пропускали їх через кордон", - йдеться у повідомленні.

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На Львівщині судитимуть організаторів злочинної групи, яка переправляла військовозобов’язаних за кордон за 6 тисяч доларів 02

Працівники ДБР задокументували 4 факти незаконного переміщення чоловіків, від яких зловмисники отримали 24 тисячі доларів США.

На Львівщині судитимуть організаторів злочинної групи, яка переправляла військовозобов’язаних за кордон за 6 тисяч доларів 03

Членів групи обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому у складі організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України).

Працівницю митниці разом з двома пособниками звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прикордонників, які через недбале ставлення до військової служби допомогли втілити злочинну схему (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 419 КК України)

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Правильно, в буцыгарню их, все по 10 бакинских берут а эти нищеброды по 6.
  • Максим Бондаренко b802a304
    А хто кордон перейшов- назад повернуть?
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    мабуть шухрич.портнов .сербський сбушник бігунець .та багато інших зрадників,та прорашистських агентів при владі, втікали з України через цю "злочинну " шарагу???
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