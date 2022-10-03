На Львівщині судитимуть організаторів злочинної групи, яка переправляла військовозобов’язаних за кордон за 6 тисяч доларів. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Створили та очолили групу громадянин України та державний інспектор одного з відділів митного оформлення. Зловмисники залучили до своєї діяльності ще двох інспекторів прикордонної служби та одного мешканця Жовкви.
Цивільні члени групи шукали охочих незаконно виїхати за кордон і отримували 6 тисяч доларів США з особи. Потім чоловіків спеціальним транспортом довозили до кордону із Польщею, де інші учасники схеми з-поміж посадовців митниці та прикордонників пропускали їх через кордон", - йдеться у повідомленні.
Працівники ДБР задокументували 4 факти незаконного переміщення чоловіків, від яких зловмисники отримали 24 тисячі доларів США.
Членів групи обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому у складі організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України).
Працівницю митниці разом з двома пособниками звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прикордонників, які через недбале ставлення до військової служби допомогли втілити злочинну схему (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 419 КК України)
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.