Доба на Херсонщині: обстріли та ракетні удари з боку військ РФ, викрадення людей за проукраїнську позицію та відмову голосувати на псевдореферендумі. ФОТО

За минулі дві доби поліція Херсонщини відкрила 26 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російської армії та прибічників окупаційного режиму на території області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, Херсонщина постійно зазнає артилерійських обстрілів та ракетних ударів з боку армії РФ. Ворог обстріляв майже всі населені пункти на лінії зіткнення, є поранені серед мирного населення. Найбільше пошкоджень та руйнувань цивільної інфраструктури, приватних будинків, господарчих споруд зафіксовано у смт. Архангельське та Високопіллі, селах Токареве, Іванівка, Ольгине, Миролюбівка, Орлове.







Також повідомляється, що у Херсоні поліцейські викрили колаборантку, "прибічницю руського міру". Місцева жителька співпрацює з ворогом та надає окупантам інформаційну підтримку через власний YouTube-канал. Зрадниця поширює відеозаписи, в яких публічно виправдовує збройну агресію РФ проти України та підтримує дії окупаційної влади.

"Викрито колаборанта з числа колишніх працівників пенітенціарної установи. Чоловік прийняв пропозицію окупаційної влади та добровільно обійняв посаду т.зв. "першого заступника начальника Управління служби виконання покарань у Херсонській області". Також колаборант взяв участь в організації та проведенні псевдореферендуму й очолив виборчу дільничну комісію на спецдільниці", - зазначають у Нацполіції.

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Поліція також викрила колаборантку у Скадовському районі. Жителька одного з сіл прийняла пропозицію окупаційних військ до співпраці та добровільно зайняла посаду "заступника директора по учбовій роботі загальноосвітньої сільської школи". Нині вона впроваджує стандарти освіти за освітніми програмами держави-агресора.

У місті Скадовськ представники окупаційної влади захопили будівлі та майно дитячо-оздоровчого комплексу. Погрозами вони примусили охоронця залишити територію, після чого у комплекс заселилися військові РФ.

На території Великолепетиської селищної ради представники окупаційної влади протиправно вилучили та використовують для власних потреб службовий автомобіль центру первинної медико-санітарної допомоги.

"У Херсоні до офісу приватного підприємства, яке спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування та кормами, прибули представники окупаційної влади та в ультимативній формі вимагали перереєструвати підприємство у податковій службі РФ. У разі відмови погрожували захопити фірму силоміць", - додають у Нацполіції.

У Скадовському районі військові рф вдруге викрали подружжя місцевих жителів за їх активну проукраїнську позицію. У місті Каховка військові РФ забрали з будинку подружжя за їх відмову проголосувати на псевдореферендумі.

За усіма фактами відкриті кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Поліція документує всі воєнні злочини, скоєні армією рф, опитує місцевих жителів у звільнених від загарбників населених пунктах, де посилено поліцейську присутність, та збирає докази.