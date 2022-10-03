Новини Фото • Війна

Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом. ФОТОрепортаж (18+)

37 24295
Воїни ДШВ знищили окупантів у районі міста Лиман.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у командуванні ДШВ ЗС України.

"На світлинах – знищені російські окупанти, яких "демілітаризували" воїни 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України цими днями в районі міста Лиман Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом 01

У ДШВ додають, що саме такий вигляд матимуть мобілізовані росіяни, колаборанти та решта ворогів України, які прийдуть до нас із війною!


Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": The Guardian показало залишки російської колони, яка намагалася залишити Лиман. ВIДЕО


Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом 03
Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Населений пункт Лиман визволено та взято під контроль, - воїни 81-ї ОАБр та батальйону ім. Кульчицького записали відео із центру міста. ВIДЕО


Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом 05
Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом 06
Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом 07

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ничіпір Серветник
    так не цікаво. писки замальовані що псує усю радість від побачених мертвий кацапів
  • Sophia-Maria Duglass
    Слава НАЦІЇ! Смерть москалям !!
  • Вася Шевченко f77d76ba
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини