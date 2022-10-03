Наслідки ракетного удару росіян по Часовому Яру: зруйновано під’їзд гуртожитку, тривають рятувальні роботи. ФОТОрепортаж

Вранці 3 жовтня, внаслідок ракетного обстрілу м. Часів Яр, руйнувань зазнала будівля гуртожитку одного з навчальних закладів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"Зруйновано конструкції з першого по четвертий поверхи одного з під'їздів будівлі. Наразі рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи на місці руйнування будівлі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали удару по гуртожитку у Часовому Яру. Під завалами може перебувати щонайменше одна людина. ФОТО

За попередньою інформацією під завалами можливе перебування однієї особи.











