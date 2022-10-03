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Затримано російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Зловмисник розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про затримання агента РФ повідомляє пресслужба СБУ.

Затримано російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси, - СБУ 01

"Також він відпрацьовував вороже завдання щодо збору установчих даних на українських захисників та фотофіксації їх зовнішності. Крім того, загарбники намагались отримати від свого поплічника координати місць базування особового складу, військової техніки та озброєнь ЗСУ для проведення ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, російським агентом виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

Затримано російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси, - СБУ 02

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У результаті оперативних дій, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили ворожий агентурний зв’язок і затримали зловмисника в Одесі.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримано російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси, - СБУ 03


Затримано російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси, - СБУ 04
Затримано російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси, - СБУ 05

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Топ коментарі

  • Димитрий CrimeaBandera
    Людина не може жити без серця, легенів тощо. А ось без мозку деякі живуть цілими поколіннями. Це як раз з таких.
  • Денис 3e2e187b
    Бесит когда им замазывают хлебальники
  • Ron Gahan
    мой племянник солдат ВСУ лежит с ранением а я волонтёрю.
    в Одессе.
    ты всех одесситов под одну гребёнку расчесываешь?
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