Затримано російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси, - СБУ. ФОТОрепортаж

Зловмисник розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про затримання агента РФ повідомляє пресслужба СБУ.

"Також він відпрацьовував вороже завдання щодо збору установчих даних на українських захисників та фотофіксації їх зовнішності. Крім того, загарбники намагались отримати від свого поплічника координати місць базування особового складу, військової техніки та озброєнь ЗСУ для проведення ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, російським агентом виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

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У результаті оперативних дій, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили ворожий агентурний зв’язок і затримали зловмисника в Одесі.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.









