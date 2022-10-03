Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по лікувальному закладу в Куп’янському районі Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп‘янському районі. На жаль, загинув лікар-анастезіолог, одна медсетра поранена. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється", - йдеться у повідомленні.







Зазначається, що будівля майже повністю зруйнована із 1 по 4 поверх.

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На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

Згодом, президент Володимир Зеленський повідомив, що під обстіл потрапив головний лікувальний корпус міської лікарні Куп’янська.





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