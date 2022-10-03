Новини Фото • Війна

Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар. ФОТОрепортаж

4 80612
Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по лікувальному закладу в Куп’янському районі Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 01

"Окупанти завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп‘янському районі. На жаль, загинув лікар-анастезіолог, одна медсетра поранена. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 02
Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 03
Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 04

Зазначається, що будівля майже повністю зруйнована із 1 по 4 поверх.

Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Куп’янськ, поранено двох дітей та пенсіонерку - ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 06

На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 07

Згодом, президент Володимир Зеленський повідомив, що під обстіл потрапив головний лікувальний корпус міської лікарні Куп’янська.

Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 08
Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 09

Дивіться: Росіяни обстріляли деокупований Вовчанськ на Харківщині. Є загиблі. ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Нажаль, багато в чому це правда. І винними в таких ракетних влучаннях у них будуть не вєлікіє вітязі, а наша армія. Мовляв, якби вони не звільняли землі від окупації, то тут би і не стріляли
  • Ігор Медушівський
    Жителі даної місцини - це вата і вата-ватна ! Вони своїм 'козлячим язиком" закликали пуйло до дій і слали лозунг-за-лозунгом - тільки введи . От він їм і увів - по самі помідори .
  • Чайка Київ
    Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини