Підозрюваний у розбещенні неповнолітніх почав стрільбу біля школи у Чернівцях - одна поліціянтка загинула, один - поранений. ВIДЕО

У Чернівцях під час спроби затримання чоловіка, якого звинуватили у розбещенні неповнолітніх, загинула поліцейська, ще одного співробітника правоохоронних органів поранено