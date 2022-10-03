У Сквирі на Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

Увечері в місті Сквира Київської області водій "Volkswagen" наїхав на дівчаток 6 та 8 років, обидві вони загинули, водій намагався втекти, але його затримали.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Жахлива трагедія у Сквирі‼️Водій збив двох малолітніх дівчат, тікав з місця події. Діти загинули.

Це смертельне ДТП сталось сьогодні близько 17:07. Керманич "Volkswagen" здійснив наїзд на дівчат 6 та 8 років, не зупинився, продовжив рух, але не впорався з керуванням, в’їхав у дерево. Далі вибрався із салону, намагався втекти, але був зупинений очевидцями аварії.

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Одна дівчинка загинула на дорозі, другу намагались врятувати, але вона теж померла.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київщини. Проводяться першочергові необхідні слідчі та процесуальні дії, водій затриманий в порядку статті 208 КПК України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Після вручення повідомлення про підозру слідчі в обов’язковому порядку звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі", - розповіли в поліції.









