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У Сквирі на Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

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Увечері в місті Сквира Київської області водій "Volkswagen" наїхав на дівчаток 6 та 8 років, обидві вони загинули, водій намагався втекти, але його затримали.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Жахлива трагедія у Сквирі‼️Водій збив двох малолітніх дівчат, тікав з місця події. Діти загинули.

Це смертельне ДТП сталось сьогодні близько 17:07. Керманич "Volkswagen" здійснив наїзд на дівчат 6 та 8 років, не зупинився, продовжив рух, але не впорався з керуванням, в’їхав у дерево. Далі вибрався із салону, намагався втекти, але був зупинений очевидцями аварії.

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Одна дівчинка загинула на дорозі, другу намагались врятувати, але вона теж померла.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київщини. Проводяться першочергові необхідні слідчі та процесуальні дії, водій затриманий в порядку статті 208 КПК України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Після вручення повідомлення про підозру слідчі в обов’язковому порядку звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі", - розповіли в поліції.

У Сквирі на Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти, - Нєбитов 01
У Сквирі на Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти, - Нєбитов 02
У Сквирі на Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти, - Нєбитов 03
У Сквирі на Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти, - Нєбитов 04
У Сквирі на Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти, - Нєбитов 05

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова мерзенна ублюдіна...
  • Dima30
    Потрібно закони як у США там строк сумується до купи а не поглинає менший більшим як у нас,там в окремих штатах де не застосовують смертну кару суди дають ркально і по сто років ув'язнення...
  • Player New
    Жесть, ще й намагався втекти, гнався майбудь, дуже кудись було треба. За вбивство 2 малолітніх навіть 10 років смішний строк, потрібно за кожну як мінімум по 10, совковські закони кучмам у сраку.
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