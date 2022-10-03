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Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними. ФОТОрепортаж

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Звільнені з полону захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Командир полку Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер "Азова" Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 01
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 02
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 03
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 04
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 05
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 06
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 07

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Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 08
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 09
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 10
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 11
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 12
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 13
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 14
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 15

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Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 16

Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Дивишся фото, так тепло, радісно... А потім раз, і Єрмак. Як холодний душ
  • Alex Bylim acfe5d4d
    Шкода хлопців шо доводиться стояти поруч з таким гімном як Єрмак
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ложка дєрьма у діжці меду...
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