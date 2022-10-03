Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними. ФОТОрепортаж

Звільнені з полону захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Командир полку Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер "Азова" Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана.















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