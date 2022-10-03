На війні з російськими окупантами загинув пресофіцер 80-ї бригади Юрій Лелявський. ФОТО
Про це повідомив воєнкор, а нині штаб сержант пресслужби командування ДШВ ЗСУ Євген Назаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми познайомились в 16-му. Юра був начальником прес служби 10-ї бригади. Ходили по Красногорівці в сіру зону, хоч Юра і був проти. Але дозволив, бо хороший сюжет важливіше заборон. І Юра це знав. Подивились на вогні окупованої Старомихайлівки, записали Юру, а потім зробили хороший сюжет.
Вже тут, під час великої війни, ми бачились нещодавно, в Ізюмі. Вже як побратими-десантники. Поговорили, показали журам героїчну 80-ку.
А нині Юра загинув. Прес-офіцери теж смертні, якби то не здавалось: бігають з фотіками, знімають, не воюють. Але російському залізяччу все одно - фотік в тебе в руках чи джавелін.
Ти переміг, друже. Це втрата для всіх нас. Для ДШВ. Для ЗСУ. Для України. Тіль валхал", - розповів він.
Юрій Лелявський - професійний журналіст. У 2014-15 роках висвітлював події на сході України. Був у полоні проросійських найманців. Після цього, він, офіцер запасу, призвався до лав Збройних Сил України. Юрій Лелявський обіймав посади начальника пресслужби та служби зв’язків з громадськістю 10 Гірсько-Штурмової Бригади та 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.