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ЗСУ приземлили російський ударний безпілотник іранського виробництва "Mohajer-6" під час атаки на Одесу, - Міноборони. ФОТО

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Бійці ЗСУ приземлили російський ударний безпілотник іранського виробництва "Mohajer-6".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твиттер Міністерство оборони України.

ЗСУ приземлили російський ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 під час атаки на Одесу, - Міноборони 01

"Недавно у відповідь на ноту МЗС України посол Ірану заявив, що його країна не постачала дрони в Росію. Ось іранський безпілотник "Qods Mohajer-6", який кілька днів тому було запущено для координації атаки на Одесу", – йдеться у дописі.

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Топ коментарі

  • vsbu vsbu
    Ще одні НАС ТАМ НЕТ
  • AICS AICS
    приземліть його на посла ірану
  • Вася Шевченко f77d76ba
    жаль шо посла выслали... могли б носом натыкать, как кота шкодливого...
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