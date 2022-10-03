ЗСУ приземлили російський ударний безпілотник іранського виробництва "Mohajer-6" під час атаки на Одесу, - Міноборони. ФОТО
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Бійці ЗСУ приземлили російський ударний безпілотник іранського виробництва "Mohajer-6".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твиттер Міністерство оборони України.
"Недавно у відповідь на ноту МЗС України посол Ірану заявив, що його країна не постачала дрони в Росію. Ось іранський безпілотник "Qods Mohajer-6", який кілька днів тому було запущено для координації атаки на Одесу", – йдеться у дописі.