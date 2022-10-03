П’ять захисників Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, отримали ордени "Золота Зірка" та звання Героя України. ФОТО

Під час візиту до Туреччини керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за дорученням президента Володимира Зеленського вручив ордени "Золота Зірка" п’ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та "Азовсталі", яким присвоєно звання Героя України.