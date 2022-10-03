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П’ять захисників Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, отримали ордени "Золота Зірка" та звання Героя України. ФОТО

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Під час візиту до Туреччини керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за дорученням президента Володимира Зеленського вручив ордени "Золота Зірка" п’ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та "Азовсталі", яким присвоєно звання Героя України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

П’ять захисників Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, отримали ордени Золота Зірка та звання Героя України 01

Президент відзначив найвищою державною нагородою командира полку Національної гвардії "Азов" Дениса Прокопенка (позивний Редіс), його заступника Святослава Паламаря, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (позивний Волина), старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлегу.

П’ять захисників Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, отримали ордени Золота Зірка та звання Героя України 02
П’ять захисників Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, отримали ордени Золота Зірка та звання Героя України 03
П’ять захисників Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, отримали ордени Золота Зірка та звання Героя України 04

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П’ять захисників Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, отримали ордени Золота Зірка та звання Героя України 05

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    ***, один фсбшник зіпсував всі фото
  • Patrick Bond ab3dd2dd
    Завхоз ордена раздает...
  • yehor sydorenko
    Я ору **** хто такий Єрмак ******* стид ***** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Курва ***** **** ，йому фоточки нада *****? Істота ***** і Зеленський ГАНДОН якщо не звільняє цього покидька
    А Азовці дійсно герої - про це будуть писати книги та вивчати в школах
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