Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини. Зруйновані квартири, пошкоджені будинки. Є поранені. ФОТОрепортаж

Уночі росіяни ударили по Нікопольському та Синельниківському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА.

"Найбільше постраждав Нікополь.Туди прилетіли близько 30 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Поранені четверо чоловіків - 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них у лікарні. Понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані 4 квартири.

Місто лишилося без води - пошкоджені мережі насосної станції водоканалу. Понад 7 000 родин - без світла. Половину енергетики уже підключили. Роботи з відновлення ліній тривають", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що обстріли пошкодили і школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.

"У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. Попередньо, без постраждалих. У Покровській громаді Синельниківського району через ворожу атаку загорілися склади сільгосппідприємства. Вогнеборці полум’я загасили. Люди неушкоджені", - додали у ОВА.











