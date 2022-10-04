Доба на Харківщині: нічні удари по Харкову та обстріл Куп’янська. ФОТОрепортаж

Минулої ночі росіяни завдали 2 ракетних удари, попередньо - ракетами С300 по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок удару пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На жаль, загинула 46-річна жінка.











"Протягом доби ворог продовжив терор мирного населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф районів. Внаслідок обстрілу лікарні у Куп'янському районі загинув лікар-анестезіолог, 2 медсестри 53-х та 43-х років поранені. Крім того, протягом доби, за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку 9 років. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 473 вибухонебезпечних предмети. Втім, на звільнених територіях мінна небезпека ще дуже висока. Вчора в Куп'янському районі на розтяжці підірвалися двоє чоловіків 23-х та 35-ти років.

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"Вкотре нагадую усім про необхідність бути дуже обережними і уважними", - звертається він до мешканців регіону.