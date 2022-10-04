Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини. Пошкоджено фермерське господарство, - Держприкордонслужба. ФОТО

Учора, 3 жовтня, під вогнем російської ствольної артилерії опинилася Великописарівська громада Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Протягом дня на території громади розірвалося близько десятка ворожих снарядів. Окупанти вели вогонь з боку російського населеного пункту Козинка. Внаслідок обстрілів пошкоджене фермерське господарство одного з населених пунктів громади. На щастя, обійшлося без жертв серед людей", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що складові Сил оборони продовжують захищати Україну від російських загарбників.

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