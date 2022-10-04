Росіяни за добу обстріляли 14 населених пунктів Донеччини. Зафіксовано 40 руйнувань будинків, школи, фільтрувальної станції. ФОТОрепортаж

Протягом доби ворог завдав 23 ударів по мирному населенню. Є вбиті та поранені. Воєнні злочини РФ задокументовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.



"Під вогнем окупантів перебували 14 населених пунктів - міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Часів Яр, смт Північне, села Андріївка, Галицинівка, Шевченко, Кліщіївка, Карлівка, Комар, Кам’янка.

Рашисти знищували Донеччину авіаударами, зенітними ракетами, РСЗВ "Смерч", "Ураган", "Град", артилерією. Зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об‘єктів – 34 житлових будинки, школа, будівельна база, фільтрувальна станція, будинок культури, господарчі споруди.

Сьогодні о 4:00 російська армія вдарила по Краматорську ракетою "С-300". Є поранені, пошкоджено п’ять приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

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Численні руйнування ворог спричинив у Бахмуті, який обстрілював з авіації та "Градів". Постраждали мирні жителі, пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирний будинок і 16 приватних осель.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.









Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Донеччині росіяни вбили 1 мирного жителя. ІНФОГРАФІКА









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