Російський танк Т-62М радянського виробництва з "мангалом" на башті знищено під час наступу на Херсонщині, - Бутусов. ФОТО
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Російська армія масово озброюється старою радянською технікою через втрату більшої частини сучасних танків під час війни в Україні.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Російський танк Т-62М, вироблений у 60-х роках, з "мангалом" на башті для захисту від ПТКР Джавелін. Танк знищено під час українського наступу у Херсонській області у жовтні. Російська армія масово озброюється старою радянською технікою через втрату більшої частини сучасних танків під час війни", - йдеться у повідомленні.
Фото Олег Горовий