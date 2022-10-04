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Російський танк Т-62М радянського виробництва з "мангалом" на башті знищено під час наступу на Херсонщині, - Бутусов. ФОТО

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Російська армія масово озброюється старою радянською технікою через втрату більшої частини сучасних танків під час війни в Україні.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. 

"Російський танк Т-62М, вироблений у 60-х роках, з "мангалом" на башті для захисту від ПТКР Джавелін. Танк знищено під час українського наступу у Херсонській області у жовтні. Російська армія масово озброюється старою радянською технікою через втрату більшої частини сучасних танків під час війни", - йдеться у повідомленні.

Російський танк Т-62М радянського виробництва з мангалом на башті знищено під час наступу на Херсонщині, - Бутусов 01

Фото Олег Горовий

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ета сушилка для абосраних кацапскіх парток...
  • Рус Там 28756a02
  • MausMike
    На черзі тачанки, дерижаблі, а потім вже катапульти.
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