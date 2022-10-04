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У тимчасово окупованому Енергодарі активісти "під носом" у окупантів розклеїли 2000 проукраїнських листівок. ФОТОрепортаж

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Активісти руху "Жовта Стрічка" в Енергодарі продовжують розклеювати проукраїнські листівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

У тимчасово окупованому Енергодарі активісти під носом у окупантів розклеїли 2000 проукраїнських листівок 01

"Окупанти в черговий раз примудрилися пропустили під носом 2000 листівок, які були поширені в Енергодарі - українському місті, яке не змінити "референдумами", - йдеться у повідомленні.

У тимчасово окупованому Енергодарі активісти під носом у окупантів розклеїли 2000 проукраїнських листівок 02

Учасники руху впевнені, що  громадянський протест буде поширюватись,

"Щодня ми отримуємо купу заявок на вступ до нашого руху. Україну реверендумами не змінити!" , - підкреслюють активісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евакуюйся! Україна вже близько", - листівки в окупованому Криму. ФОТОрепортажУ тимчасово окупованому Енергодарі активісти під носом у окупантів розклеїли 2000 проукраїнських листівок 03
У тимчасово окупованому Енергодарі активісти під носом у окупантів розклеїли 2000 проукраїнських листівок 04

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Топ коментарі

  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    Яка ефективність твого висєра?
  • Чайка Київ
    Бережи вас Господь, рідненькі
  • Vlad Cheh
    Они сейчас о своей жопе стали думать. Ведь знают на сто процентов, что любой от мишустина до пригожина с кафыровым сдадут всех военных преступников за милое дело, сколько бы их не было, даже вопрос об этом не стоит. И поэтому можно давить, они уже на очке сидят и пускают. Вот прямо осознано понимают, что их сдадут на показательную расправу именно ради политических очков в подписании капитуляции. Коллаборанты же вообще дрожат от страха и бухают день и ночь, а когда увидят листовку или плакат, то у них из очка само потечет прямо в штаны.
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