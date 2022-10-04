У тимчасово окупованому Енергодарі активісти "під носом" у окупантів розклеїли 2000 проукраїнських листівок. ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта Стрічка" в Енергодарі продовжують розклеювати проукраїнські листівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

"Окупанти в черговий раз примудрилися пропустили під носом 2000 листівок, які були поширені в Енергодарі - українському місті, яке не змінити "референдумами", - йдеться у повідомленні.

Учасники руху впевнені, що громадянський протест буде поширюватись,

"Щодня ми отримуємо купу заявок на вступ до нашого руху. Україну реверендумами не змінити!" , - підкреслюють активісти.

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