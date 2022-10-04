Наслідки обстрілів рашистами Запоріжжя та області за добу: пошкоджені будинки, навчальні заклади, реабілітаційний центр. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби під вогонь окупантів потрапили житлова та цивільна інфраструктура обласного та районних центрів Запорізької області. Є інформація про одну поранену людину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

"Учора вранці російські загарбники випустили по Запоріжжю близько десяти ракет. У результаті – зруйновані навчальні установи, реабілітаційний центр для дітей та інші інфраструктурні об’єкти, пошкоджено квартиру та будівлю торгівельного закладу.

Упродовж доби окупанти обстрілювали цивільні помешкання Оріхівщини та Гуляйпільщини. Окрім районних центрів, постраждали Залізничне та Верхня Терса. Заявники повідомили про понівечені оселі, від прямих влучань снарядів деякі з них повністю зруйновані", - йдеться у повідомленні.

Також прильоти зафіксовані у селах Значкове та Новояковлівка Запорізького району. У результаті ракетного удару постраждав житель Запоріжжя, йому надано необхідну медичну допомогу.

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