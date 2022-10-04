Двох військових РФ судитимуть за жорстоке поводження з цивільними на Чернігівщині. ФОТО

Судитимуть двох військовослужбовців РФ, які на початку березня 2022 року на території окупованого російськими військами села Слобода Чернігівського району незаконно утримували цивільного у приміщенні магазину.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.



"За даними слідства, озброєні військовослужбовці РФ з метою отримання відомостей про розташування військ ЗСУ застосовували до потерпілого фізичну силу, завдаючи йому сильного болю та тілесних ушкоджень. Не отримавши від чоловіка інформації, російський військовослужбовець віддав наказ своїм підлеглим продовжити насильницькі дії для отримання необхідних окупантам відомостей. Після побиття потерпілого військовий РФ вивів його на вулицю, облив легкозаймистою рідиною та погрожував підпалити", - йдеться в повідомленні.



За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців РФ за фактами жорстокого поводження з цивільним населенням й інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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