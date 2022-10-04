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В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе "Shahed-136". ФОТОрепортаж (оновлено)

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В Одесі лунають вибухи, повідомляється про роботу ППО.

Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Кореспонденти заявили про вибухи. У місті та області повітряна тривога.

Водночас видання "Думская" повідомляє про збиття ворожого дрона.

В ОК "Південь" повідомили, що ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136".

Силами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ приземлили російський ударний безпілотник іранського виробництва "Mohajer-6" під час атаки на Одесу, - Міноборони. ФОТО

В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе Shahed-136 01
В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе Shahed-136 02

В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе Shahed-136 03
В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе Shahed-136 04

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    У Новопетрівці воїни ЗСУ зірвали "аквафреш" і спалили його в центрі села


  • Максім ХОЙ 07fb0949
    довбаний Іран зі своїми дронами,але добре що вони виявилися гівном собачитм і легкими цілями
  • Valter Valter
    Оно то говно собачье. Но их много Иран дал рашистам. И на каждый нужно выявить и потратить ракеты ПВО. К тому же я уверен что рашка взяла технологии и скоро сама будет штамповать ети дроны.
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