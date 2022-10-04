В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе "Shahed-136". ФОТОрепортаж (оновлено)
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В Одесі лунають вибухи, повідомляється про роботу ППО.
Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
Кореспонденти заявили про вибухи. У місті та області повітряна тривога.
Водночас видання "Думская" повідомляє про збиття ворожого дрона.
В ОК "Південь" повідомили, що ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136".
Силами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем.