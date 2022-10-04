Ще вісьмом псевдоправоохоронцям-зрадникам з Луганщини повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області викрито ще 8 осіб, які обійняли посади у незаконних правоохоронних органах так званої "ЛНР". Їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, мешканці Новопсковської, Міловської та Марківської громад Старобільського району після захоплення населених пунктів перейшли на бік ворога та добровільно почали співпрацювати з окупаційної владою країни-агресора.

"Серед підозрюваних - депутат Міловської селищної ради, який до 2014 року працював в системі МВС. Інші - без досвіду роботи в правоохоронних органах. Вони присягнули на вірність псевдореспубліці та були прийняті до штату так званих "Новопсковського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР", "Міловського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР" та "Марківського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР", - йдеться у повідомленні.

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